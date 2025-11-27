Mercadexpo UNIBE presenta éxito empresarial

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

La trigésima cuarta edición de Mercadexpo de la Universidad Iberoamericano (UNIBE) presentó a la empresa Quala Dominicana como un ejemplo de éxito.

La rectora de UNIBE, Odile Camilo Vicent, resaltó que Mercadexpo explora cómo las marcas pueden activar emoción en los consumidores para generar conexiones auténticas y duraderas.

La gerente de Mercadeo de Quala Dominicana , Olga Hernández, narró el caso de de éxito de su producto Doña Gallina, un caldo de pollo que es la esencia de la cocina popular dominicana.

Señaló que la empresa ha construido una marca sólida y poderosa, luego de su llegada al país en el 1998.

Recordó que la primera etapa de la construcción de la marca se fundamentó en crear un producto de fácil disolución y menor contenido de grasa, a fin de generar una diferencia respecto a la sopita líder en ese momento, con lo cual se logró capturar más del 50% del mercado.

Indicó que la marca está anclada en las consumidoras populares y los datos indican que es líder en el mercado de sopitas en el país.