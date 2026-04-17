Mercado automotriz en alerta: desafíos por crisis global son inminentes

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La Asociación Nacional de Empresas Distribuidoras de Vehículos (Anadive) afirmó que el mercado automotriz enfrenta grandes retos por los momentos difíciles que atraviesa la economía amenazada por el choque externo de una crisis internacional que afecta el mercado petrolero y los combustibles producto de la guerra en el Medio Oriente.

César De los Santos al ser ratificado como presidente de la entidad expresó que esa asociación apuesta por enfrentar esos desafíos con la unidad de su membresía y el trabajo tesonero de sus integrantes, haciendo sugerencias de políticas públicas al gobierno central para aplicar las medidas pertinentes, que eviten el deterioro del importante sector de vehículos.

Indicó que se requiere ser austeros y eficientes, aplicando el plan estratégico y el plan operativo anual (POA), que le permitirá a Anadive y sus empresas afiliadas, sobrevivir y salir airosa de la crisis.

Precisó que como en caso anteriores de aprietos y dificultades crearemos un “gabinete de crisis con el objetivo de liderar la respuesta a una situación de emergencia que nos amenaza”.

Señaló que nunca la noche es más oscura que cuando va a amanecer, con el apoyo de todos y el favor de Dios, “saldremos adelante de esta situación conflictiva que el país no la ha creado, pero que tenemos que enfrentar con valentía e inteligencia” sostuvo Cesar De los Santos.

La Asociación Nacional de agencias Distribuidoras de Vehículos (ANADIVE), eligió su Junta Directiva Nacional que regirá la organización pionera del sector automotriz, en el bienio 2026-2028.

Además de César De los Santos por Luis Taveras, 1er vicepresidente, en representación del reglón de vehículos nuevos, Kelvin Parra, 2do vicepresidente, en representación del subsector de vehículos usados.

También resultaron electos como 3er y 4to vicepresidentes; Carlos Guzmán y Manuel Herrera, en representación de la Filial Norte y Este, adicionalmente, completan la estructura organizativa Frank Hazin y Luis Manuel Candelier , secretario general y vicesecretario, Ismael Peralta y Enmanuel German, como tesorero y vicetesorero.

Manuel Paniagua, fue elegido secretario de organización y tecnología para el periodo, de igual forma, fueron seleccionados para completar el equipo dirigencial: Anselmo Guzmán. Carlos De los Santos, Bryan Rodríguez y John Paniagua Tavárez, en calidad de vocales y colaboradores para asumir tareas específicas encomendadas por la directiva y velar por el cumplimiento de los reglamentos y normas, con el propósito de apoyar el gobierno colectivo de la asociación.

En la referida asamblea, también fueron electos los experimentados miembros : Luis Mejía , Marcos Reyes Zaiter, Aquiles Ramírez , Jesús Paniagua y Brahín Hussein, como asesores especiales en asuntos Aduanales, Legales y Estratégicos , de acuerdo con su especialidad.

También se seleccionó el Comité Nacional de Ética y Disciplina, integrado por: Robert Mejía, coordinador y los siguientes miembros: Rafael Candelier, José Enrique Mejía, Alvin Marcial , Joel Jiménez y Sandy Castillo, todos miembros con amplia experiencia , sólida formación y probada reputación y conducta moral.