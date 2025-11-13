Mercado de valores logra gran impulso en 5 años

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El mercado de valores de la República Dominicana ha registrado un gran dinamismo en los últimos cinco años, al pasar de 110,188 cuentas de corretaje en 2021, a 175,100 a octubre del 2025, estando el 90% compuesto por instrumentos de renta fija.

Los datos fueron ofrecidos durante el desayuno “Perspectivas Económicas y Tendencias del Mercado de Valores 2025-2026” organizado por Alpha Puesto de Bolsa.

“Otro factor importante que estuvimos analizando es que hemos tenido un récord histórico de rotación de custodia, lo que significa que los activos están cambiando de manos con mayor frecuencia, lo que puede conducir a una distribución más eficiente del capital y una mejor asignación de los recursos en la economía”, expuso Santiago Camarena, vicepresidente ejecutivo de Alpha Puesto de Bolsa.

De su lado, Geraldine Rahn, directora de la División Comercial de Alpha, describió la manera en que los ciclos económicos influyen en las decisiones empresariales.

“Cuando la situación económica presenta tasas de interés bajas y abundancia de capital, las empresas podrían estar en el momento oportuno para expandirse, diversificar fuentes de ingresos, invertir en innovación y/o integrar nuevos talentos. En cambio, cuando tenemos tasas de interés alta y capital limitado, estamos en un momento para reducir y eficientizar costos, trabajar en una consolidación defensiva, evaluar desinversiones estratégicas e idealmente procurar el acceso a sectores o mercados resilientes”, agregó.

Mientras, Daniel Paulino, gerente principal de Administración de Cartera, ofreció una perspectiva del entorno geopolítico, explicando que las tensiones entre potencias aumentan el proteccionismo, forzando a empresas y países a diversificar mercados y cadenas de suministro.

No obstante, Paulino destacó que el panorama para la República Dominicana se mantiene favorable.

“Moody’s Ratings, agencia calificadora de riesgo, mejoró la calificación crediticia del país, elevándola de Ba3+ a Ba2 con perspectiva estable. Este reconocimiento refleja la solidez de nuestra economía, el crecimiento sostenido y los avances institucionales alcanzados”, puntualizó.