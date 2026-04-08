Mercados financieros suben tras anuncio de cese el fuego de EEUU e Irán

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Wall Street se disparó en las operaciones previas a la apertura del miércoles, mientras los precios del petróleo se desplomaban por debajo de los 100 dólares después de que Estados Unidos e Irán acordaran un alto el fuego de dos semanas que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

Los futuros del S&P 500 subieron un 2,7% antes de la campana de apertura y los futuros del Dow Jones Industrial Average subieron un 2,6%. Los futuros del Nasdaq se dispararon un 3,4%.

El crudo de referencia de Estados Unidos cayó 18,43 dólares hasta 94,52 dólares por barril, un descenso de casi el 16%.

El Brent, el referente internacional, bajó 15,54 dólares hasta 93,73 dólares por barril. Los futuros del gas natural bajaron cerca de un 5%.

Las caídas revirtieron parte del aumento de los precios del petróleo desde el inicio de la guerra hace más de cinco semanas, que había bloqueado en la práctica el paso por el estrecho, una ruta crucial para el suministro mundial.

Por ahora, los analistas de mercado ven el alto el fuego más como un respiro que como una resolución.

“Aun así, el ánimo sigue siendo de optimismo cauto más que de celebración abierta”, indicó Tim Waterer, analista jefe de mercados en KCM Trade.“ El alto el fuego dura sólo dos semanas, y los mercados observarán de cerca si el transporte marítimo por el estrecho de Ormuz se normaliza como se prometió y si la frágil tregua puede allanar el camino hacia un acuerdo de paz más duradero”.