Mineros de larimar ya cuentan con seguro de vida colectivo

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

BARAHONA. Los mineros artesanales de larimar cuentan, por primera vez, con un seguro de vida colectivo, un logro sin precedentes a nivel mundial y que marca un antes y un después en la protección social del trabajo minero en el distrito municipal Bahoruco.

El anuncio fue realizado por el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, durante el acto oficial del Día Nacional del Larimar, celebrado este sábado en la comunidad de Bahoruco, municipio La Ciénaga.

Santos explicó que esa conquista histórica es producto de un esfuerzo conjunto entre el Ministerio de Energía y Minas, la propia comunidad minera y Umbrella Corredores de Seguros, lo que permitirá garantizar respaldo económico a las familias en caso de accidentes fatales o situaciones de riesgo inherentes a la labor minera.

“Hoy, el minero del larimar está más protegido que nunca”, afirmó el ministro, al resaltar que se trata del primer seguro de vida colectivo para mineros artesanales en el mundo.

Además del seguro, el ministro Santos enumeró importantes logros alcanzados durante el último año, al señalar que el sector vive una transformación “sin precedentes” tanto en la mina como en la cadena de valor.

Citó la triplicación de permisos de exportación, al precisar que los permisos de exportación pasaron de 95,480 libras en 2024 a 291,340 en 2025, indicador que refleja mayor formalidad, trazabilidad y control sobre el comercio del mineral.

Detalló que el larimar ahora tiene presencia en los mercados de Asia, Europa y América, por lo que se ha incrementado el interés, fortaleciendo la presencia internacional del larimar dominicano.

Primera brigada de respuesta a emergencias

El ministro Santos dijo que un grupo de 28 mineros completó una capacitación especializada en gestión de riesgos y rescate, convirtiéndose en la primera brigada comunitaria preparada para actuar ante emergencias dentro de la mina.

Asimismo, explicó que el Ministerio de Energía y Minas concluyó obras esperadas por los mineros durante décadas, tales como cocinas y comedores, baños, oficinas técnicas, destacamento militar, así como un portón de control y garita.

“Estas mejoras han elevado los estándares de seguridad, orden y bienestar en el entorno laboral”, precisó.

Otro anuncio realizado por el ministro Santos, fue el de la puesta en funcionamiento de la Unidad de Atención Primaria (UNAP) instalada en la mina, para ofrecer servicios médicos básicos a los mineros y comunidades cercanas, reduciendo tiempos de respuesta y fortaleciendo la prevención en salud.

Explicó que la UNAP es hoy una realidad, gracias a un acuerdo entre el Ministerio de Energía y Minas con el Servicio Nacional de Salud (SNS).

Primeras certificaciones internacionales

Uno de los logros más celebrados fue la inscripción internacional de la Denominación de Origen “Larimar Barahona”, reconocida por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), bajo el Arreglo de Lisboa.

Santos destacó el papel fundamental de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (Onapi) y de su director, Salvador Ramos, cuya labor técnica y jurídica permitió que el larimar cuente hoy con una protección de prestigio global.

Durante el acto se entregaron los primeros certificados de origen a las diseñadoras Fátima Polanco, Mónica Valera y Gisselle Mancebo, fortaleciendo la trazabilidad del producto final.

Recorrido por la Escuela Taller Larimar del Infotep.

Planes para 2026

El ministro anunció cuatro ejes clave para continuar fortaleciendo el sector el próximo año: Modelamiento 3D de la mina para mejorar la seguridad y planificación de la extracción, formalización integral del comercio, apoyada en la Denominación de Origen, estudio gemológico completo que definirá estándares internacionales del larimar y ferias periódicas de venta directa entre mineros y artesanos, para garantizar precios justos y dinamizar la economía local.

Durante la jornada se desarrolló el panel “Artesanos y Mineros”, moderado por la directora de Promoción Minera de Energía y Minas, Golye Latouffe y se reconoció el trabajo de Emmanuel Gómez, Gabriel Feliz y César Feliz, líderes comunitarios y artesanos que han impulsado la profesionalización del sector.

La actividad contó con el respaldo de instituciones como los ministerios de Turismo, Cultura, Medio Ambiente, Infotep, ProDominicana, Promipyme, y la Dirección General de Minería.

Incluyó, además, un bazar artesanal, presentaciones culturales, charlas formativas y visitas guiadas a la Escuela Taller Larimar, donde el Infotep ha formado a más de 1,000 artesanos y joyeros, el 40% de ellos mujeres.