Ministerio de Trabajo propone conciliación en litigios laborales

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, anunció que el proyecto de ley para modificar el Código Laboral contempla la creación de una instancia de conciliación que permita resolver la mayoría de los litigios entre trabajadores y empleadores en etapas iniciales.

“La posibilidad de que la mayor parte de los litigios se resuelvan en una instancia de conciliación efectiva va a permitir que los casos se resuelvan al inicio y los trabajadores no tengan que esperar cinco y seis años”, afirmó Olivares.

El funcionario explicó que la reforma también garantizará seguridad jurídica procesal en la ejecución de las asistencias por parte de los tribunales, lo que calificó como “importantísimo para los empresarios y el país”.

Con esta iniciativa, el Ministerio de Trabajo busca modernizar el marco legal laboral, reducir la duración de los procesos judiciales y fortalecer la confianza en el sistema de resolución de conflictos, en beneficio tanto de los trabajadores como de los empleadores.