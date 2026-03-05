Ministerio de Trabajo y UNI Américas firman memorándum por los derechos laborales en República Dominicana

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Trabajo y UNI Global Unión, a través de su regional UNI Américas, firmaron este miércoles un Memorándum de Entendimiento (MOU) con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y promover los derechos laborales en la República Dominicana.

El acuerdo fue rubricado por el ministro de Trabajo, Eddy Olivares Ortega, y el secretario regional para América Latina y el Caribe de UNI Américas, Marcio Monzane.

Asimismo firmaron, Jacobo Ramos, presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Ruth Esther Díaz, presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Trabajadoras (FENAMUTRA), Sol Delgado, de la Unión Nacional de Servicios de Enfermería Dominicana (UNASED) y Reynaldo Corporán, de la Federación Nacional de Trabajadores de Zonas Francas.

La firma se realizó en el marco de los preparativos del evento Comité Ejecutivo Regional de UNI Américas, previsto para el mes de agosto, que constituye un espacio clave para el análisis político, la planificación y el fortalecimiento de la acción sindical regional.

El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, calificó el memorándum de entendimiento como un compromiso con los derechos y el bienestar de los trabajadores dominicanos.

Dijo que, con este acto se envía un mensaje de unidad y fortaleza de los trabajadores y trabajadoras y justamente el bienestar de esta clase, ha sido el compromiso del presidente Luis Abinader.

Durante el acto, Marcio Monzane destacó que la República Dominicana “es un ejemplo en el mundo de diálogo y democracia en relación con el respeto de los derechos laborales”.

“El ministro de Trabajo, en sus comparecencias ante la OIT, ha mostrado preocupación por la informalidad del empleo y por la capacitación, lo que demuestra que tenemos objetivos comunes”, expresó Monzane.

De su lado, Jacobo Ramos, de la CNTD, afirmó que el presidente Luis Abinader ha sido un defensor de los trabajadores, y demostrando voluntad para mejorar los salarios, destacando los aumentos realizados desde su llegada al poder.

Además, de los principales dirigentes de la CNTD, participaron trabajadoras y representantes de organismos nacionales e internacionales vinculados con Uni Global.

UNI Global Unión, es una federación sindical internacional que representa a más de 20 millones de trabajadores y trabajadoras del sector servicios en 150 países. Con este memorándum, ambas entidades buscan consolidar la voluntad existente para promover el trabajo decente, desarrollar agendas comunes y mejorar los logros alcanzados en materia laboral.