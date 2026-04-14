Diplomacia
Ministro de Turismo recibe visita especial de embajadora de Estados Unidos en el país
Durante la reunión, las autoridades intercambiaron impresiones sobre el desempeño del sector turístico en República Dominicana, resaltando su crecimiento sostenido y la relevancia de los Estados Unidos como principal mercado emisor de turistas hacia el país
El ministro de Turismo, David Collado, recibió la visita oficial de la embajadora de los Estados Unidos, Leah Campos, con quien pasó balance a las fuertes e históricas relaciones entre ambas naciones, especialmente en el sector turístico.
El ministro Collado calificó de "extraordinariamente armoniosa" la reunión, que se llevó a cabo en su despacho, se reafirmaron los sólidos lazos de cooperación entre los Estados Unidos y República Dominicana.
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A su llegada al Ministerio de Turismo, la embajadora Campos fue recibida por Collado con una muestra representativa de la riqueza cultural del país, que incluyó presentaciones de bailarines y músicos tradicionales dominicanos, así como una exposición de artesanías elaboradas por representantes de diversas regiones, destacando la diversidad cultural y el talento local.
Durante la reunión, las autoridades intercambiaron impresiones sobre el desempeño del sector turístico en República Dominicana, resaltando su crecimiento sostenido y la relevancia de los Estados Unidos como principal mercado emisor de turistas hacia el país.
La Embajadora estuvo acompañada por el cónsul general de los Estados Unidos, William Swaney, y el consejero Político y Económico, Ali Nadir.
Este encuentro reafirma el compromiso de ambas naciones de seguir impulsando iniciativas conjuntas que contribuyan al desarrollo sostenible del turismo y al fortalecimiento de las relaciones bilaterales.
El ministro Collado agradeció la visita de la embajadora Campos, quien a su vez destacó el liderazgo alcanzado por República Dominicana en el área turística.