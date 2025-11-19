Las monedas encriptadas: una fuerza que derriba barreras

Publicado por Mario Mendez Creado: Actualizado:

Quizás por querer aparentar indiferencia, o tal vez en un último intento por contener la marea, Jamie Dimon, presidente de J.P. Morgan, el principal banco de inversión de Estados Unidos, salió más de una vez a la arena pública para denostar al bitcoin y otras stablecoins. Lo llamó estafa sobredimensionada, sistema Ponzi descentralizado, refugio de criminales.

Pero la realidad —esa que no se inmuta ante los juicios ajenos— fue abriéndose paso.

El pragmatismo comenzó a imponerse, acaso por la presión incesante de los clientes, por el salto regulatorio impulsado por la Administración Trump, o por el peso combinado de ambas corrientes empujando en la misma dirección.

El cambio vino lento, paso a paso.

Dimon empezó reconociendo el derecho de cualquiera a comprar la criptomoneda y, más tarde, admitió que la tecnología blockchain es real.

Y, al fin, como quien se rinde ante el empuje de la ola, Bloomberg ha revelado que su banco —ese capaz de mover la aguja del sistema financiero global— se dispone a aceptar bitcoin como garantía en los préstamos a sus clientes institucionales.

Más aún, el mayor banco del mundo anunció este 13 de noviembre que el lanzamiento de su criptomoneda JPM Coin, la cual tokeniza los depósitos reales de sus clientes y permite el movimiento de dinero en tiempo real, es decir, todos los días, las 24 horas.

Con esto, JP Morgan transforma los pagos digitales, convirtiéndose en pionero del sector bancario, mientras se avecinan otros lanzamientos de grandes entidades financieras que ya avanzan en varios proyectos, entre los que destaca el de Caixabank junto a ING, BNP o Unicredit, para crear una stablecoin ligada al euro.

Son hechos que confirman que el futuro ya empezó.

Y es descentralizado.

La tecnología blockchain, una de las llaves que abren esa puerta, se ha aferrado a la fe del pragmatismo, tras cotizar largo tiempo en la duda.

Mantenerse de espalda a esa realidad no la revierte, pues el crecimiento sin regulación ha llevado al Banco Central Europeo a admitir, en la voz de Olaf Sleijpen, gobernador del Banco Central de Países Bajos, que estos activos tienen capacidad de desestabilizar las finanzas y de mover incluso su política monetaria.