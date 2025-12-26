Movilizan crédito para las mipymes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Múltiple Ademi, único banco múltiple especializado en microfinanzas en República Dominicana firmó un acuerdo de financiamiento por RD$1,007 millones con Symbiotics, actuando como administrador del Fondo Micro, Small & Medium Enterprises Bonds S.A., recursos destinados para ampliar la colocación de préstamos productivos a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del país.

Este financiamiento marca la primera incursión de la empresa suiza en RD, fortaleciendo el acceso del sector financiero nacional a capital internacional orientado a impacto social.

El presidente ejecutivo del banco, Andrés Bordas, resaltó que es de gran satisfacción ser la primera entidad aliada de Symbiotics en República Dominicana. “Este acuerdo nos permite continuar impulsando la inclusión financiera y canalizar capital hacia el motor económico de nuestra economía que son las mipymes, con el fin de que miles de microempresarios dominicanos se desarrollen de manera sostenible”, afirmó Bordas.

Jérôme Birolini, Regional Manager para América Latina y el Caribe de Symbiotics, señaló que “estamos orgullosos de asociarnos con Banco Ademi, una de las instituciones financieras más destacadas del país enfocada en microfinanzas y banca inclusiva, con un compromiso de larga trayectoria con el empoderamiento de los emprendedores y la promoción de la inclusión financiera”.