Multimillonarios más ricos que nunca: Oxfam denuncia concentración de poder y riqueza en 2025"

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La riqueza de los multimillonarios aumentó más del 16% en 2025, alcanzando los 18,3 billones de dólares, el nivel más alto de la historia, según un nuevo informe de Oxfam Internacional publicado en el marco del Foro Económico Mundial en Davos. El estudio, titulado Resisting the Rule of the Rich: Protecting Freedom from Billionaire Power, advierte que el auge de la oligarquía está debilitando las democracias y profundizando la desigualdad global.

Datos clave del informe

La riqueza multimillonaria ha crecido 81% desde 2020.

El número de multimillonarios superó los 3.000 por primera vez en 2025.

Elon Musk se convirtió en el primero en superar el medio billón de dólares en fortuna personal.

Los multimillonarios tienen 4.000 veces más probabilidades de ocupar un cargo político que los ciudadanos comunes.

El aumento de 2,5 billones de dólares en su riqueza el año pasado sería suficiente para erradicar la pobreza extrema 26 veces.

Impacto social y político

Mientras los súper ricos acumulan fortunas récord, una de cada cuatro personas en el mundo no tiene suficiente para comer y casi la mitad de la población vive en pobreza. Oxfam denuncia que las decisiones políticas de gobiernos, como la administración Trump en Estados Unidos, han favorecido a las élites con recortes de impuestos, debilitamiento de regulaciones y políticas que benefician a grandes corporaciones, especialmente en sectores como la inteligencia artificial.

El informe también alerta sobre el retroceso democrático:

2024 fue el decimonoveno año consecutivo de declive en libertades civiles.

Una cuarta parte de los países restringen la libertad de expresión.

Se registraron más de 142 protestas significativas en 68 países, muchas reprimidas con violencia.

Control de medios y redes sociales

Los multimillonarios poseen más de la mitad de las principales empresas de medios del mundo y todas las grandes redes sociales. Ejemplos citados incluyen:

Jeff Bezos con The Washington Post.

Elon Musk con Twitter/X.

Patrick Soon-Shiong con Los Angeles Times.

Vincent Bolloré con CNews en Francia.

Esto ha generado un ecosistema mediático dominado por intereses de las élites, marginando voces de mujeres (solo el 27% de editores principales) y grupos racializados (23%).

Oxfam advierte que los recortes en ayuda internacional podrían provocar 14 millones de muertes adicionales para 2030 por pobreza y enfermedades prevenibles. La pobreza extrema está aumentando en África, mientras la inseguridad alimentaria obliga a millones a saltarse comidas.