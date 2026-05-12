Nariz humana y su millón de píxeles

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Hay olores que no piden permiso. El que se desprende de un salami frito a las siete de la mañana no avisa. Tampoco a las siete de la noche, cuando alguien decide darle a su día un cierre de campeones.

Los dos momentos huelen igual y tienen la misma capacidad de detener todo. Sin darte cuenta, apareces en un lugar distinto, con menos años y otra hambre. Es parte del ADN olfativo dominicano.

A través de cualquier teclado se pueden escribir las palabras "salami frito". Google, la inteligencia artificial y hasta Wikipedia pueden explicar su composición química, sugerir recetas, calcular calorías. Lo que no pueden hacer es llevarte de regreso a los ocho años en diez segundos.

Eso es territorio exclusivo del olfato humano. Y por ahora,

nadie ha encontrado la clave de acceso.

Hay aromas que detonan amor. La colonia de la abuela. Sus polvos Maja cada domingo no necesitan foto ni fecha. Simplemente llegan y te abrazan.

Otros dan libertad. Los que vienen del mar cargados de salitre, aún sin ver el agua. El cuerpo los reconoce antes que los ojos. Ningún Reel o TikTok puede recrearlos ni con filtros ni edición.

Incluso hay olores que duelen. El almidonado en la ropa de alguien que ya no está abre heridas invisibles. Y hay aromas que despiertan la creatividad, que motivan a echar pa'lante. Nadie debe subestimar lo que un aroma mueve por dentro.

Juan Antonio Alix lo sabía. En El follón de Yamasá narró cómo un solo olor desocupó una iglesia entera, bajó al cura del púlpito, hizo tocar las campanas sin parar y casi provoca una excomunión. Puro olfato reorganizando el orden social. Sin prompt ni comando. Oler es un acto de pertenencia que ninguna máquina ha podido entrenar.