Navieros explican variaciones en los fletes

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La Asociación de Navieros de la República Dominicana (ANRD) afirmó que el comportamiento reciente de los fletes marítimos responde a dinámicas globales del sistema logístico internacional, en un contexto marcado por presiones externas, pero sin interrupciones relevantes en las operaciones.

Precisó que, si bien en las últimas semanas se ha registrado un aumento en los costos de transporte marítimo, este responde principalmente al incremento en los precios del combustible (bunker) y a factores geopolíticos que inciden en el comercio internacional.

Explicó que estos incrementos, aunque significativos, se producen sobre una base de costos más baja en comparación con períodos anteriores, particularmente con los niveles observados en 2024, cuando los fletes alcanzaron picos significativamente más elevados.

En ese contexto, precisó que, aún considerando los aumentos recientes, incluyendo variaciones reportadas en torno al 25%, los niveles actuales de fletes se mantienen por debajo de los máximos registrados en ese período.

Asimismo, resaltó que estos movimientos responden a factores estructurales del mercado, entre ellos la dinámica de oferta y demanda global, los costos operativos de las embarcaciones, las primas de seguros y las condiciones del entorno internacional, descartando que se trate de decisiones aisladas .