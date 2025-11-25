“Nellys Heredia: voz rural que transforma el país”

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La activista comunitaria Nellys Margarita Heredia Agramonte fue reconocida con el primer lugar del premio Mujeres que Cambian el Mundo, otorgado por el Banco BHD en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Heredia, oriunda de la comunidad Las Yayitas de Azua, ha dedicado más de 45 años a la defensa de los derechos de las mujeres rurales, impulsando proyectos de desarrollo social, económico y ambiental. Su liderazgo ha sido clave en la integración de las mujeres campesinas a espacios de decisión y en la lucha contra el machismo y la violencia de género.

“Este premio no es solo mío, es de todas las mujeres que han trabajado por el cambio”, expresó Heredia durante una entrevista en el programa Uno mas Uno de Teleantillas. destacando que el reconocimiento visibiliza la fuerza colectiva de las comunidades rurales.

El galardón incluye acompañamiento técnico y recursos económicos para fortalecer iniciativas comunitarias. Heredia adelantó que planea multiplicar el impacto en proyectos de capacitación, microcréditos y programas ambientales, siempre con enfoque en equidad de género.

Vecinas y compañeras de lucha la describen como “motor del cambio rural” y “símbolo de la región sur”, resaltando su capacidad de abrir espacios tradicionalmente dominados por hombres y su empeño en promover la comunicación familiar como herramienta contra la violencia.

Con este reconocimiento, el Banco BHD celebra una década de premiar a mujeres que transforman sus comunidades, reafirmando el compromiso con la equidad y el liderazgo femenino en la República Dominicana.