Nelson Arroyo asegura no hay hoyo financiero en Seguros Banreservas

El vicepresidente ejecutivo de Seguros Banreservas, Nelson Arroyo, aclaró este lunes que 2025 ha sido “un año extraordinario” para la aseguradora, en medio de versiones que apuntaban a un supuesto “hoyo” financiero en la entidad.

En ese sentido, Arroyo pidió al economista Juan Ariel Jiménez retractarse de tales afirmaciones.

De acuerdo con el ejecutivo, Seguros Banreservas registró un crecimiento de 133 %, al pasar de RD$789 millones en noviembre de 2024 a RD$1,839 millones en noviembre de 2025.

Con base en este desempeño, la aseguradora proyecta cerrar diciembre de 2025 como el mejor año financiero de sus 23 años de historia, superando incluso su récord previo alcanzado en 2020.

Arroyo destacó que, al cierre más reciente de 2025, Seguros Banreservas presenta un índice de solvencia de 2.7 % y un índice de liquidez de 1.8 %, ambos muy por encima del mínimo de 1.0 % exigido por la Superintendencia de Seguros, lo que -según dijo- confirma la capacidad de la empresa para cumplir oportunamente con sus compromisos y sostener un crecimiento responsable.

En el plano operativo, la compañía también mostró una evolución favorable. Hasta noviembre de 2025, las primas suscritas superaron los RD$23,000 millones, lo que representa un crecimiento interanual del 10 %, consolidando su posicionamiento en el mercado asegurador dominicano.