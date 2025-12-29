Ng Cortiñas: 2026 será un año difícil y el más exigente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El economista Haivanjoe Ng Cortiñas vaticinó este lunes que el 2026 marcará un punto de inflexión en la dinámica fiscal y financiera de la República Dominicana, debido a que será el año en que el servicio de la deuda alcanzará su mayor presión, desplazando el debate desde el stock -cuánto se debe- hacia el flujo -cómo y cuándo se paga-.

Dijo que el próximo año el servicio de la deuda, que sin embargo asegura se mantiene en niveles manejables, pondrá a prueba la liquidez fiscal, el mercado financiero interno y la estabilidad cambiaria, convirtiéndose en el punto de mayor exigencia del ciclo inmediato.

Pronosticó que en 2026 el servicio de la deuda externa ascenderá a US$5,847 millones, el nivel más elevado del período cercano, monto impulsado por una amortización excepcionalmente alta, asociada al vencimiento de bonos colocados en la última década, a lo que se suman intereses cercanos a los US$3,000 millones.

“Este volumen de pagos implica una demanda significativa de dólares por parte del propio Estado, concentrada en determinados meses, lo que puede generar tensiones temporales en el mercado cambiario. Aunque la economía dominicana cuenta con fuentes estructurales de divisas —turismo, remesas e inversión extranjera—, estos flujos no siempre coinciden con los picos de vencimientos del sector público”, sostuvo el economista.

Añade que, en ese contexto, el Resultado Neto de las Operaciones de Mercado Cambiario (REMA) se convierte en un indicador clave para monitorear presiones de corto plazo, especialmente en un entorno donde el peso dominicano ya mostró una depreciación de 4.2 % en 2025, con el dólar rondando los RD$64.

Ng Cortiñas precisa que la presión no proviene solo del exterior, señalando que en 2026 el servicio de la deuda interna del Gobierno Central alcanzará alrededor de RD$231 mil millones, reflejando un salto abrupto en las amortizaciones y un nivel elevado de intereses.

“Un componente central de esta carga es el Plan de Recapitalización del Banco Central, cuyo costo cuasi-fiscal aportará cerca de RD$39,500 millones al gasto corriente. Este elemento introduce una rigidez adicional al presupuesto y limita el margen para reasignar recursos hacia inversión pública o gasto social”, agregó.

Manifestó que el resultado es una estructura fiscal cada vez más condicionada por compromisos financieros previamente adquiridos. El saldo total del sector público no financiero se sitúa en US$61,616.9 millones.

Expresa que para el año venidero el pago de intereses -externos e internos- absorberá alrededor del 24 % de los ingresos corrientes del Gobierno y más del 20 % del gasto público total. Esta proporción confirma que los intereses se han convertido en el componente más inflexible del presupuesto, reduciendo de forma significativa el espacio de maniobra fiscal.

“Para cubrir estos compromisos, el Estado deberá recurrir a nuevas colocaciones de deuda, que superan los RD$401 mil millones, profundizando una dinámica de refinanciamiento: más deuda para pagar deuda. Aunque esta práctica no es inusual en economías emergentes, incrementa la exposición a choques externos, cambios en las condiciones financieras internacionales y episodios de volatilidad cambiaria”, adujo.

Haivanjoe Ng Cortiñas afirma que la República Dominicana no enfrenta un problema de solvencia ni una crisis de deuda, apuntando en ese orden que con una deuda del Gobierno Central cercana al 48 % del PIB, el nivel sigue siendo manejable.

Sin embargo, dijo que el 2026 será el año de mayor estrés financiero del ciclo inmediato, debido a la concentración de pagos, el peso de los intereses y la sensibilidad del mercado cambiario.

“La diferencia entre un ajuste ordenado y un episodio de tensión innecesaria estará en la anticipación, la coordinación entre la política fiscal y monetaria y una gestión activa del calendario de deuda. La ventana para actuar aún está abierta, pero 2026 no dejará mucho margen para la improvisación”, finalizó.