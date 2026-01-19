Bajo nivel económico afecta industrias

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En el cuarto trimestre del pasado año (octubre-diciembre 2025), el bajo nivel de actividad económica se posicionó como el principal obstáculo para la industria, alcanzando el primer lugar del ranking, con una incidencia del 20 % y desplazando al costo de materias primas, que descendió a la segunda posición con un 15 %.

De acuerdo a la Encuesta de Coyuntura Industrial realizada trimestralmente por la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), a esos factores le siguieron muy de cerca la competencia desleal y de productos importados, ambas registrando un 14 % de afectación, consolidando las presiones del mercado como el desafío predominante del período.

El ranking destaca el comportamiento del tipo de cambio, el cual retrocedió hasta el quinto lugar, con una incidencia del 8 %, nivelándose con la carga tributaria.

En el extremo opuesto, los factores logísticos y financieros mostraron la menor influencia negativa. Renglones como precios de los combustibles, permisología y costo, así como acceso de financiamiento, cerraron la lista con incidencias mínimas de entre un uno y dos por ciento.

Bajo nivel de actividad económica, costo de materias primas, competencia desleal y la competencia de productos importados, mantienen el 63 % de incidencia de factores que afectan la competitividad.

En la encuesta, se determina por orden de importancia cuáles son los principales factores que inciden en la competitividad del sector industrial en un trimestre particular. En conjunto, son quince factores que se consideran clave para una industria nacional competitiva.