Nueva medida eficientiza servicio prepago de energía

Con el objetivo de garantizar la calidad del servicio a los clientes, Edesur Dominicana informó que implementa novedosas facilidades para la modalidad prepago, al incorporar nuevos y más accesibles puntos de recarga de energía.

La empresa explicó que desde este uno de enero, 200 mil clientes se benefician con la integración de más de 70 puntos de recarga, con los que aumenta a más de mil la red de pago disponible en las demarcaciones del área de concesión de la distribuidora de electricidad.

Indicó que los puntos de recarga están ubicados en lugares estratégicos que permitirán a los usuarios reducir los tiempos de desplazamientos y comprar la energía de forma rápida, fácil y cercana.

Señaló que la medida impactará a los usuarios de la modalidad prepago en el Distrito Nacional y de las provincias Santo Domingo, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, San Juan de la Maguana, Bahoruco y Pedernales.

Resaltó que para facilitar la compra de energía, además de las farmacias, colmados, minimarkets, supermercados, bodegas, librerías, bancas y otros establecimientos, estarán disponibles las oficinas comerciales, los puntos expresos y unidades móviles.

El sistema de energía prepago permite a los clientes administrar su consumo a través de recargas que podrán realizar cuando lo requieran.

Indica que eso garantizando un suministro constante las 24 horas, al mejorar la eficiencia y optimizar el suministro eléctrico.