Obtiene certificación por gestión antisoborno

El Ministerio de Hacienda y Economía (MHE) recibió la certificación oficial de las normas internacionales ISO 37001 del Sistema de Gestión Antisoborno e ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Cumplimiento Normativo,

Con estas certificaciones, se confirma la madurez y eficacia de los controles, políticas y procedimientos implementados por la institución en materia de integridad y cumplimiento normativo.

Estas certificaciones avalan que el MHE cumple con los estándares globales más exigentes en materia de prevención del soborno, integridad, transparencia y cumplimiento regulatorio, consolidando así su compromiso con una gestión pública más ética y orientada a la mejora continua.

La certificación fue entregada por el director del Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal), Néstor Julio Matos, al ministro Magín Díaz.

“Esta es una muestra fehaciente del fortalecimiento institucional del Ministerio de Hacienda y Economía, que reafirma su compromiso con una gestión de las finanzas públicas más transparente y orientada al ciudadano”, resaltó el ministro al recibir la certificación.

Durante el proceso de evaluación, el equipo auditor reconoció el alto nivel de compromiso institucional y la solidez del sistema de gestión, destacando la participación de todas las áreas, la coherencia de las políticas adoptadas y la evidencia de una cultura organizacional alineada con los principios de ética, transparencia y responsabilidad.

Con este logro, la institución consolidó su objetivo de adoptar un enfoque preventivo que garantice el cumplimiento legal y la prohibición absoluta del soborno en todas sus formas.