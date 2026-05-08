¿Qué ocurriría si el Gobierno elimina el subsidio a los combustibles?

Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

El Gobierno dominicano ha implementado múltiples medidas para contrarrestar el impacto del alza del petróleo, provocada por la guerra en Medio Oriente, incluyendo la ampliación de alrededor de 800 millones de pesos del subsidio que actualmente se otorga a los transportistas, con el objetivo de evitar que el incremento de los hidrocarburos se traslade de forma directa a la población.

No obstante, el debate económico se mantiene abierto sobre la sostenibilidad de estos subsidios y sus efectos a mediano plazo. Una de las principales interrogantes que surge: ¿qué ocurriría si el Gobierno decide retirar el subsidio a los combustibles?

En ese contexto, el economista Franklin Vásquez explicó a periodistas de Hoy Digital que una eventual eliminación de este apoyo fiscal provocaría un efecto inflacionario en cadena en la economía del país.

“Al ser los combustibles un insumo transversal, se encarecerían los costos de producción y distribución de bienes y servicios. Esto obligaría al Banco Central a mantener una política monetaria restrictiva (tasas de interés altas) para contener la inflación, lo que podría desacelerar el crecimiento económico y reducir el consumo privado en el corto plazo”, sostuvo.

Economista Franklin VásquezFuente externa

Asimismo, Vásquez explicó que, ante un aumento significativo en los precios de los combustibles, el impacto en los hogares sería tanto directo como indirecto.

“El impacto es doble: a) Directo: reducción inmediata del ingreso disponible de los hogares que poseen vehículos, obligándolos a reajustar su presupuesto mensual, y b) Indirecto: aumento en el costo del transporte público, los fletes de carga y, por consecuencia, en los precios de la canasta básica alimentaria”, detalló.

“Esto afecta de manera desproporcionada a los quintiles de menores ingresos, quienes destinan un mayor porcentaje de sus recursos a alimentación y movilidad”, precisó.

En cuanto a los posibles aumentos en los precios de los hidrocarburos en caso de eliminarse el subsidio, el economista indicó que, aunque las cifras varían según el precio internacional del petróleo West Texas Intermediate (WTI) y la tasa de cambio, las estimaciones apuntan a incrementos significativos.

“Gasolina Premium y Regular: El incremento podría oscilar entre los RD$15.00 y RD$35.00 por galón, dependiendo de la brecha acumulada que el Gobierno haya estado absorbiendo. Gasoil (diésel): Este suele ser el combustible más subsidiado por su impacto en la industria y el transporte de carga. Su liberación podría implicar alzas superiores a los RD$40.00 por galón en escenarios de alta volatilidad internacional”, pronunció el especialista, al tiempo de aclarar que “estos montos son estimaciones basadas en la deuda que el Estado asume semanalmente para mantener los precios congelados”.

Finalmente, Franklin Vásquez consideró que, bajo las circunstancias actuales del mercado energético global, lo más adecuado es mantener el subsidio. “Sin embargo, cuando la crisis termine, hay que eliminar dichos subsidios de inmediato”, señaló.