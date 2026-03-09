Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICNN), Eduardo Sanz Lovatón, anunció una ofensiva contra el comercio ilícito en el país.

Afirmó que el comercio ilícito no es solo una fuga recaudatoria, sino un ataque directo a la competitividad del país.

“ Nuestra misión, de la mano con los sectores productivos, es combatir la competencia desleal, nivelar el terreno de juego y proteger la salud del consumidor", dijo.

Anunció una auditoría integral de permisos y licencias comerciales en todo el país, respaldada por nuevas métricas de trazabilidad y un endurecimiento del control fiscal, para enfrentar la competencia desleal.

Esta acción fue validada en la sesión de la Mesa de Coordinación contra el Comercio Ilícito, dijo.