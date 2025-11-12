Omar Fernández propone liberar de impuestos salarios de hasta RD$52,000

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El senador por el Distrito Nacional, Omar Fernández, retó este miércoles al Gobierno a cumplir con el Código Tributario, que ordena anualmente la indexación del impuesto sobre la renta cobrado a los ingresos de los dominicanos, promoviendo liberar de impuestos los salarios de hasta RD$52,000.

Fernández identificó varias fuentes de recursos que servirían para devolverle a la ciudadanía unos RD$16 mil millones al año, que —afirmó— nunca debieron ser tocados por el Estado.

Aclaró que no es el Estado quien perdería esos ingresos, sino que ha sido la ciudadanía la que los ha dejado de percibir durante los últimos años debido a una práctica que calificó como ilegal y que, según dijo, el Gobierno pretende repetir en el presupuesto general del Estado para 2026.

“Se ha planteado que el Gobierno perdería aproximadamente 16 mil millones por indexar el impuesto a los salarios. Y yo me pregunto: ¿cómo se puede perder lo que nunca se debió tener? Los que realmente lo han perdido durante años son ustedes, a quienes nunca se les preguntó si querían que les descontaran mes tras mes un impuesto que jamás debió tocar sus salarios”.

Entre las partidas identificadas por Fernández para beneficiar a los trabajadores que ganan menos de RD$52,000 mensuales, se encuentra la reducción del déficit energético con la entrada en 2026 de varias plantas de generación privada. Solo con cumplir esa promesa, el Gobierno reduciría en unos RD$19 mil millones el gasto en energía, suficientes para cubrir el ajuste.

Asimismo, planteó regresar la nómina pública a los niveles en que fue recibida por la actual gestión, lo que representaría más de RD$122 mil millones, un ahorro capaz de cubrir hasta siete veces el costo de la indexación del impuesto a los salarios.

Además, sugirió emplear más de US$6,300 millones que fueron contratados como deuda y que hoy permanecen ociosos en cuentas de la Tesorería, mientras el país continúa pagando intereses que superan el monto descontado a los trabajadores dominicanos por falta de indexación.

“No aprendemos la lección y seguimos pagando intereses por un dinero que no utilizamos”, explicó el congresista.

El senador de la Fuerza del Pueblo pidió al oficialismo redirigir la energía utilizada para atacarlo hacia la búsqueda de soluciones y el fomento del diálogo en beneficio de la población trabajadora.

“Los enfrentamientos entre políticos parecen dominar lo que debería ser un diálogo para buscar soluciones a este tema. Pero ya lo he dicho otras veces: los pleitos entre políticos nunca le han resuelto un solo problema a ninguno de ustedes”, remarcó.

En un video difundido por su equipo, Omar Fernández recalcó que “este no es un tema de partidos políticos o de simpatías; se trata del bienestar de los trabajadores dominicanos”.

El lunes de la pasada semana, Fernández depositó un proyecto de resolución en el Senado mediante el cual solicita al Presidente de la República instruir a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) disponer la indexación del Impuesto sobre la Renta (ISR) para los ingresos de hasta RD$52,000 mensuales, conforme lo establece el artículo 327 del Código Tributario.