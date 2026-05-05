OPEP +subirá producción crudo 188.000 barriles

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Viena, EFE). Representantes de siete importantes productores de petróleo de la OPEP+, reunidos ayer de forma telemática, anunciaron que la producción de la alianza será aumentada en 188.000 barriles diarios (bd) a partir de junio.

En un comunicado, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y sus aliados, entre ellos Rusia, recuerdan que este “ajuste voluntario” se agrega a la subida del bombeo anunciada en abril pasado (206.000 bd), lo que “reafirma su compromiso con la estabilidad del mercado".

Los siete países reunidos son Arabia Saudí, Irak, Kuwait y Argelia (todos de la OPEP) así como Rusia, Omán y Kazajistán.

“Los países seguirán supervisando y evaluando de cerca las condiciones del mercado y, en sus esfuerzos continuos por apoyar la estabilidad del mismo”, señala la nota de los siete. La subida anunciada hoy es sólo teórica, ya que los productores del Golfo Pérsico siguen sin poder exportar parte de su crudo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz por la guerra no resuelta entre Irán y Estados Unidos.

Se trata del tercer aumento consecutivo de la producción este año, anunciado solo dos días después de la salida de los Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y de la alianza. En las dos reuniones anteriores de este año se pactaron subidas de 206.000 barriles diarios, por lo que el aumento de ahora parece ser el mismo.