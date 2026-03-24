Pago en intereses de deuda pública es igual a 18 ministerios

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

El gasto en el pago de intereses de la deuda pública del país entre el 1 de enero y el 13 de marzo de este 2026 fue equivalente a los recursos destinados a dieciocho ministerios, a los poderes Legislativo y Judicial, así como a la Procuraduría General de la República (PGR).

En los primeros 72 días de este año, el gasto en el pago de intereses de la deuda pública ascendió a RD$85,230 millones, mientras que dieciocho ministerios, los poderes Legislativo y Judicial, y la PGR devengaron RD$84,694.7 millones.

Los ministerios, de mayor a menor gasto, son los siguientes: Salud Pública (RD$36,501.5 millones), Obras Públicas (RD$11,932.5 millones), Educación Superior, Ciencia y Tecnología (RD$4.254.7 millones), Hacienda y Economía (RD$4,372.5 millones), Vivienda y Edificaciones (RD$ 3,262.5 millones), Medio Ambiente y Recursos Naturales (RD$3,165.9 millones) y Relaciones Exteriores (RD$2,523.6 millones).

Les siguen el Ministerio Industria, Comercio y Mipymes (RD$2,238.7 millones), Deportes (RD$2,156.9 millones), Agricultura (RD$2,108.6 millones), Turismo (RD$906.3 millones), Cultura (RD$735.4 millones), Justicia (RD$706.3 millones) y Energía y Minas (RD$629.2 millones).

Completan la lista cuatro ministerios: Trabajo (RD$433.2 millones), Administración Pública (RD$415,6 millones, Mujer (RD$166.4 millones) y Juventud (RD$94.5 millones). La PGR ejecutó RD$2,633.5 millones; el Poder Legislativo, RD$2,226.9 millones, y el Poder Judicial, RD$3,230.4 millones. El pago de los intereses de la deuda pública representó el 1% del producto interno bruto y un promedio diario de RD$1,183.75 millones.