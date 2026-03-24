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Finanzas públicas

Pago en intereses de deuda pública es igual a 18 ministerios

RD pagó intereses de la deuda pública: RD$85,230 millones, 18 ministerios, dos poderes del Estado y PGR: RD$84,694.7 MM

El pago de los intereses de la deuda pública representó el 1% del producto interno bruto (PIB) en 72 días.

El pago de los intereses de la deuda pública representó el 1% del producto interno bruto (PIB) en 72 días.

Ubaldo Guzmán Molina
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Ubaldo Guzmán Molina

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El gasto en el pago de intereses de la deuda pública del país entre el 1 de enero y el 13 de marzo de este 2026 fue equivalente a los recursos destinados a dieciocho ministerios, a los poderes Legislativo y Judicial, así como a la Procuraduría General de la República (PGR).

En los primeros 72 días de este año, el gasto en el pago de intereses de la deuda pública ascendió a RD$85,230 millones, mientras que dieciocho ministerios, los poderes Legislativo y Judicial, y la PGR devengaron RD$84,694.7 millones.

Los ministerios, de mayor a menor gasto, son los siguientes: Salud Pública (RD$36,501.5 millones), Obras Públicas (RD$11,932.5 millones), Educación Superior, Ciencia y Tecnología (RD$4.254.7 millones), Hacienda y Economía (RD$4,372.5 millones), Vivienda y Edificaciones (RD$ 3,262.5 millones), Medio Ambiente y Recursos Naturales (RD$3,165.9 millones) y Relaciones Exteriores (RD$2,523.6 millones).

Les siguen el Ministerio Industria, Comercio y Mipymes (RD$2,238.7 millones), Deportes (RD$2,156.9 millones), Agricultura (RD$2,108.6 millones), Turismo (RD$906.3 millones), Cultura (RD$735.4 millones), Justicia (RD$706.3 millones) y Energía y Minas (RD$629.2 millones). 

Completan la lista cuatro ministerios: Trabajo (RD$433.2 millones), Administración Pública (RD$415,6 millones, Mujer (RD$166.4 millones) y Juventud (RD$94.5 millones). La PGR ejecutó RD$2,633.5 millones; el Poder Legislativo, RD$2,226.9 millones, y el Poder Judicial, RD$3,230.4 millones. El pago de los intereses de la deuda pública representó el 1% del producto interno bruto y un promedio diario de RD$1,183.75 millones.

Sobre el autor
Ubaldo Guzmán Molina

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.
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