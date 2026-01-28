Pagos electrónicos: el trasfondo de las cifras

Creado: Actualizado:

Si no nos limitamos a la fotografía del momento que ofrecen las cifras recientemente publicadas por el Banco Central sobre los pagos electrónicos y, en cambio, examinamos su evolución —aun cuando se trata de una historia enteramente reciente—, resulta posible identificar con claridad el trasfondo que subyace a dichos números.

Para no sobrecargar la exposición y facilitar su comprensión, nos concentraremos exclusivamente en la evolución de las operaciones cursadas a través del sistema de liquidación bruta en tiempo real (LBTR).

Lo primero que salta a la vista es el carácter tardío y gradual de su despegue. En su año inicial de funcionamiento, en 2008, el LBTR registró apenas 83,224 transacciones en pesos, sin operaciones en dólares ni en euros. En 2009, el número de transacciones en pesos ascendió a 147,956, a lo que se sumaron 8,074 operaciones en dólares, mientras que las transacciones en euros continuaron siendo inexistentes.Más de una década después, en 2021, el sistema acumulaba ya cerca de 12 millones de transacciones en pesos, 787,095 en dólares y 12 en euros.

Para 2025, estas cifras se habían elevado a 43.9 millones de transacciones en pesos, 2 millones en dólares y 4,726 en euros.

Esta trayectoria describe con nitidez un proceso de maduración, adopción y diversificación progresiva de los pagos electrónicos.

El arranque en 2008, con un volumen reducido y limitado exclusivamente a operaciones en moneda nacional, sugiere una implementación deliberadamente cautelosa, probablemente circunscrita a participantes de gran tamaño —como bancos sistémicos— y a operaciones de carácter crítico.

El incremento observado en 2009 puede interpretarse como una primera señal de confianza operativa en el sistema.

La aparición de transacciones en dólares en ese mismo año constituye un paso inicial hacia la internacionalización, aunque todavía marginal en términos de volumen.

La ausencia de operaciones en euros confirma que, en esa etapa, el LBTR aún no desempeñaba un papel relevante en la liquidación multimoneda.

Entre 2009 y 2021 se produce, sin embargo, un salto estructural y una clara consolidación del sistema.

El paso de cientos de miles a millones de transacciones en pesos no es incremental, sino transformacional: el LBTR deja de ser una infraestructura incipiente para convertirse en un componente crítico y estructural del sistema de pagos. A partir de 2021 se ingresa en una fase de masificación y mayor sofisticación operativa.

Alcanzar 43.9 millones de transacciones en pesos en 2025 refleja una utilización extendida que va más allá de los pagos de muy alto valor, así como un mayor grado de automatización e integración con otros sistemas financieros, incluidos los mercados de valores y las cámaras de compensación.

De igual modo, el crecimiento de las operaciones en dólares hasta los 2 millones de transacciones evidencia una mayor profundidad financiera y un uso más intensivo del LBTR para la gestión de liquidez en moneda extranjera. El aumento de las transacciones en euros, aunque reducido en términos absolutos, resulta significativo como señal de que el sistema ha adquirido un carácter efectivamente multimoneda, si bien con un marcado predominio de las operaciones domésticas.

En síntesis, las cifras muestran de manera inequívoca que el LBTR ha evolucionado desde una infraestructura incipiente y fundamentalmente doméstica hacia un pilar central del sistema de pagos del país.

El impacto económico de esta transformación no podría ser más positivo: contribuye a la reducción de los riesgos sistémicos, mejora la gestión de la liquidez intradía y acompaña, de forma decisiva, el proceso de profundización financiera de la economía.