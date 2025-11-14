País se consolida como centro logístico regional

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la inauguración el miércoles del Punta Cana Free Trade Free Zone (PCFTZ), primer centro logístico, aeronáutico e industrial del Caribe, con la inauguración del Punta Cana Free Trade Zone (PCFTZ), el país consolida su posición como centro logístico regional.

Se trata de un proyecto visionario del Grupo Puntacana, con con más de 742 mil metros cuadrados de desarrollo, que impulsa la diversificación económica del país y fortalece su integración a las cadenas globales de valor de la aviación.

El acto inaugural contó con la presencia del presidente Luis Abinader, quien felicitó a la familia Rainieri por la obra y expresó que proyectos de ese tipo benefician al empresario, pero también al país, porque generan más empleo, más impuestos y un mayor consumo.

Por su lado, el Presidente y CEO del Grupo Puntacana, Frank Elías Rainieri, destacó el valor transformador del proyecto y su impacto a largo plazo.

El Punta Cana Free Trade Zone no es un punto de llegada; es un nuevo comienzo. Un símbolo de que los dominicanos sabemos reinventarnos, mirar hacia el futuro y crear progreso sostenible desde nuestras raíces", afirmó Rainieri, al resaltar que el proyecto representa una apuesta por el talento local, la innovación y la diversificación productiva del país, integrando manufactura avanzada, servicios aeronáuticos y operaciones logísticas que impulsarán la inserción de la República Dominicana en las cadenas globales de valor.

El Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Ito Bisonó, expresó: "Con estas iniciativas, leyes, decretos y reglamentos, este Gobierno liderado por el presidente Luis Abinader, está sentando las bases de un ecosistema logístico de vanguardia, capaz de sostener el crecimiento de la República Dominicana y proyectarla como referente regional".

De su lado, el director general de Aduanas, Eduardo -Yayo- Sanz Lovatón, resaltó que con la nueva instalación, el país reafirma su liderazgo regional, la carga no solo transita, se transforma, genera valor y se reexporta al mundo por cielo, mar y tierra. Hoy el Grupo Puntacana vuelve a colocarse a la vanguardia de la economía nacional con esta apuesta por el futuro de nuestra economía. Somos un territorio estratégico, con tres grandes puertas abiertas al mundo."

El complejo dispone de un centro logístico de 15,890 metros cuadrados para el manejo multimodal de mercancías, una zona industrial de 6,300 m² en su primera etapa —con capacidad de ampliarse hasta 60,000 m²— y una terminal de combustible de 22,000 m² destinada a la atención de aeronaves de carga, que generará 200 empleos al país..