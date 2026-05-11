Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

En distintos rincones del planeta, los billetes no solo cumplen la función de ser un medio de pago, sino que también se han convertido en piezas de arte y símbolos de identidad nacional. Varios países han logrado que sus monedas de papel sean reconocidas internacionalmente por su diseño, innovación y valores culturales.

Entre los más destacados se encuentran los billetes de Suiza, que combinan colores vibrantes con retratos de figuras históricas y elementos de seguridad de última generación. También sobresalen los de Canadá, elaborados en polímero, con transparencias y relieves que los convierten en referentes de modernidad y resistencia.

Vista general con el pueblo de Kippel en primer plano, tras una avalancha masiva provocada por el colapso del glaciar Birch que casi destruye el pueblo de Blatten, Suiza.

Canadá entiende que es un peligro lo que está pasando en Venezuela.

En Australia, los billetes son admirados por su durabilidad y por incluir representaciones de flora y fauna autóctona, mientras que en Noruega se aplaude la apuesta por un diseño minimalista inspirado en el mar y la navegación. Por su parte, Escocia y Nueva Zelanda han sido reconocidos por integrar paisajes naturales y símbolos culturales que refuerzan el sentido de pertenencia.