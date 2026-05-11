Mas bonitos en el bolsillo
Estos países tienen algunos de los billetes más admirados del planeta
Entre los más destacados se encuentran los billetes de Suiza, que combinan colores vibrantes con retratos de figuras históricas y elementos de seguridad de última generación
En distintos rincones del planeta, los billetes no solo cumplen la función de ser un medio de pago, sino que también se han convertido en piezas de arte y símbolos de identidad nacional. Varios países han logrado que sus monedas de papel sean reconocidas internacionalmente por su diseño, innovación y valores culturales.
Entre los más destacados se encuentran los billetes de Suiza, que combinan colores vibrantes con retratos de figuras históricas y elementos de seguridad de última generación. También sobresalen los de Canadá, elaborados en polímero, con transparencias y relieves que los convierten en referentes de modernidad y resistencia.
En Australia, los billetes son admirados por su durabilidad y por incluir representaciones de flora y fauna autóctona, mientras que en Noruega se aplaude la apuesta por un diseño minimalista inspirado en el mar y la navegación. Por su parte, Escocia y Nueva Zelanda han sido reconocidos por integrar paisajes naturales y símbolos culturales que refuerzan el sentido de pertenencia.