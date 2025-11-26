Parque ZF de Baní opera normal

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Centro de Desarrollo y Competitividad Industrial (Proindustria) aclaró que el Parque de Zona Franca de Baní mantiene sus operaciones con total normalidad, operando 12 empresas activas, que generan 847 empleos directos, desmintiendo informaciones divulgadas por un medio digital que afirmaba el cierre del parque.

El director general de Proindustria, Rafael Cruz Rodríguez, visitó las instalaciones del parque y sostuvo un encuentro con ejecutivos de la empresa Global Cigars Group GCG, S.R.L., compañía que opera en Baní desde abril de 2023 y que suspendió temporalmente sus operaciones desde el 20 de noviembre de 2025 hasta el 23 de febrero de 2026, por un período de 90 días calendario.

La empresa comunicó que una inspección interna realizada en su planta de Bonao detectó una infestación de Lasioderma serricorne, conocida como “escarabajo del tabaco”, una plaga dañina que compromete la materia prima y procesos de producción.