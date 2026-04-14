Aprovéchala
Cómo participar en la subasta de bienes decomisados en República Dominicana
Los interesados deberán registrarse antes del 1 de mayo en la sede central del INCABIDE para garantizar su derecho a puja
El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE) celebrará su primera venta en pública subasta, conforme a la Ley Núm. 60-23 .
Fecha y lugar
• Evento: Miércoles 13 de mayo de 2026
• Hora: 8:00 A.M.
• Lugar: Paraninfo Dr. Ricardo Michel, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UASD
Bienes disponibles
El catálogo incluye:
• Apartamentos y casas
• Solares
• Vehículos
• Joyas
• Yates y aeronaves
• Lotes de chatarras
Registro de participantes
• Plazo: Hasta el viernes 1 de mayo de 2026
• Horario: 8:00 A.M. a 4:00 P.M.
• Lugar: Sede central del INCABIDE
• Requisito: Completar el registro formal para garantizar el derecho a puja
Transparencia y legalidad
• Todos los activos han cumplido con el rigor legal de la Ley Núm. 60-23.
• Los adjudicatarios recibirán documentación en regla y libre de gravámenes.
• Los fondos recaudados se destinarán a programas de prevención y resarcimiento social.
Recursos disponibles
• Pliego de condiciones y catálogo de bienes: Disponible en el portal oficial incabide.gob.do.