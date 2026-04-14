Cómo participar en la subasta de bienes decomisados en República Dominicana

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El Instituto Nacional de Custodia y Administración de Bienes Incautados, Decomisados y en Extinción de Dominio (INCABIDE) celebrará su primera venta en pública subasta, conforme a la Ley Núm. 60-23 .

Fecha y lugar

• Evento: Miércoles 13 de mayo de 2026

• Hora: 8:00 A.M.

• Lugar: Paraninfo Dr. Ricardo Michel, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, UASD

Bienes disponibles

El catálogo incluye:

• Apartamentos y casas

• Solares

• Vehículos

• Joyas

• Yates y aeronaves

• Lotes de chatarras

Registro de participantes

• Plazo: Hasta el viernes 1 de mayo de 2026

• Horario: 8:00 A.M. a 4:00 P.M.

• Lugar: Sede central del INCABIDE

• Requisito: Completar el registro formal para garantizar el derecho a puja

Transparencia y legalidad

• Todos los activos han cumplido con el rigor legal de la Ley Núm. 60-23.

• Los adjudicatarios recibirán documentación en regla y libre de gravámenes.

• Los fondos recaudados se destinarán a programas de prevención y resarcimiento social.

Recursos disponibles

• Pliego de condiciones y catálogo de bienes: Disponible en el portal oficial incabide.gob.do.