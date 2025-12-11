Patrimonio total de los fondos de pensiones es de RD$1.6 billones

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

En los 24 años de haber sido creado, el sistema de pensiones ha alcanzado un fortalecimiento significativo, por lo cual al cierre de noviembre 2025 el patrimonio total de los fondos de pensiones asciende a RD$1.6 billones, correspondiente al ahorro de los 5.5 millones de afiliados.

La información fue ofrecida por Francisco A. Torres, superintendente de Pensiones, quien explicó que este crecimiento “representa confianza, estabilidad y esperanza para millones de familias dominicanas que, gracias a nuestros esfuerzos y el de nuestros supervisados, más de 450,000 afiliados han recibido los beneficios que le corresponden del sistema de pensiones”.

Agregó que más de 109 mil han accedido a una pensión por vejez o cesantía, cerca de 19 mil personas con discapacidad han recibido una prestación económica, más de 36 mil dominicanos han sido beneficiados con una pensión por sobrevivencia.

Informó que más de 31 mil familiares de afiliados fallecidos han recibido recursos como herencia previsional, 940 dominicanos en condición de enfermedad terminal se les ha devuelto la totalidad de sus fondos acumulados y más de 255 mil afiliados de ingreso tardío han accedido a sus fondos”.

Este año, la SIPEN ha sido reconocida a nivel internacional por sus esfuerzos en educación y comunicación.

La Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS) en su Festival Internacional de Vídeos sobre Seguridad Social otorgó el primer lugar a la SIPEN por su vídeo testimonial de Rossy, beneficiaria de la pensión por sobrevivencia, reconocido como Mejor Video de Seguridad Social.

También fue distinguida por la Asociación Internacional de Organismos de Supervisión de Fondos de Pensiones (AIOS) con tres certificados de buenas prácticas en educación previsional, reconociendo la implementación del ChatBot R.I.T.A.