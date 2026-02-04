Pérdidas energía de EDE alcanzaron 38.8% enero-noviembre

Publicado por Ubaldo Guzmán Molina Creado: Actualizado:

Las pérdidas de energía de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) ascendieron, entre enero y noviembre de 2025, a 38.8%, lo que representa un aumento de 1.4 puntos porcentuales en relación con igual período de 2024.

Los gastos operativos de las EDE ascendieron a US$ 99.1 millones, con un incremento de US$2.2 millones, mientras que las inversiones —fundamentales para la reducción de las pérdidas— descendieron en US$38.6 millones

Entre enero y junio del año pasado, las pérdidas de las EDE oscilaron entre 37.4% y 37.8%, mientras que a partir de julio se situaron por encima de 38.2%, según el Informe de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales, noviembre 2025, del Ministerio de Energía y Minas.

En Edenorte, las pérdidas en noviembre fueron de 25.8%, lo que representa un incremento de 0.4 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024. Durante el período enero-noviembre se mantuvieron por encima de 25%.

Las pérdidas de Edesur a noviembre ascendieron a 31.9%, para un aumento de 1.6 puntos porcentuales en relación con el mismo mes de 2024. En los primeros cuatro meses de 2025 se mantuvieron entre 30.6% y 30.9%, mientras que de mayo a noviembre superaron el 31.1%.

En cuanto a Edeeste, las pérdidas de energía en noviembre de 2025 fueron de 56%. En el primer semestre oscilaron entre 54.3% y 54.8%. A partir de julio superaron el 51.2%.La factura por compra de energía fue de US$2,859.9 millones, con un aumento de US$16.7 millones; mientras que la facturación por venta ascendió a US$1,922.5 millones, lo que representa una disminución de US$52.2 millones. Los cobros por energía fueron US$1,844.2 millones, con reducción de USS22 millones.