Gastos operativos

Pérdidas energía de EDE alcanzaron 38.8% enero-noviembre

Las inversiones, que son fundamentales para la reducción de las pérdidas de las EDE, descendieron en US$38.6 millones.

Perdida de energía

Las pérdidas de energía de las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) ascendieron, entre enero y noviembre de 2025, a 38.8%, lo que representa un aumento de 1.4 puntos porcentuales en relación con igual período de 2024.

Los gastos operativos de las EDE ascendieron a US$ 99.1 millones, con un incremento de US$2.2 millones, mientras que las inversiones —fundamentales para la reducción de las pérdidas— descendieron en US$38.6 millones

Entre enero y junio del año pasado, las pérdidas de las EDE oscilaron entre 37.4% y 37.8%, mientras que a partir de julio se situaron por encima de 38.2%, según el Informe de Desempeño de las Empresas Eléctricas Estatales, noviembre 2025, del Ministerio de Energía y Minas.

En Edenorte, las pérdidas en noviembre fueron de 25.8%, lo que representa un incremento de 0.4 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2024. Durante el período enero-noviembre se mantuvieron por encima de 25%.

Las pérdidas de Edesur a noviembre ascendieron a 31.9%, para un aumento de 1.6 puntos porcentuales en relación con el mismo mes de 2024. En los primeros cuatro meses de 2025 se mantuvieron entre 30.6% y 30.9%, mientras que de mayo a noviembre superaron el 31.1%.

En cuanto a Edeeste, las pérdidas de energía en noviembre de 2025 fueron de 56%. En el primer semestre oscilaron entre 54.3% y 54.8%. A partir de julio superaron el 51.2%.La factura por compra de energía fue de US$2,859.9 millones, con un aumento de US$16.7 millones; mientras que la facturación por venta ascendió a US$1,922.5 millones, lo que representa una disminución de US$52.2 millones. Los cobros por energía fueron US$1,844.2 millones, con reducción de USS22 millones.

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.
