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Energía renovable

Pérdidas por vertido energía fueron de RD$1,824 millones

El curtailment ocurre cuando existe generación renovable disponible, pero el sistema no puede absorberla

Augusto Bello. experto en energía renovable.

Augusto Bello. experto en energía renovable.

Ubaldo Guzmán Molina
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Ubaldo Guzmán Molina

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Las pérdidas económicas generadas por el curtailment o vertimiento de energía renovable en el país ascendieron a RD$1,824 millones entre enero y mayo de este año, de acuerdo con el experto eléctrico Augusto Bello.

Precisó que esas pérdidas económicas podrían alcanzar este año RD$4,963 millones o 578 gigavatios hora (GWh), mientras que el año pasado llegaron a RD$1,403.8 millones.

Explicó que el curtailment ocurre cuando existe generación renovable disponible, pero el sistema no puede absorberla debido a limitaciones operativas, congestión en la red de transmisión, restricciones de seguridad o baja demanda en determinados momentos del día.

El gerente general de la empresa AABI Green Energy dijo que durante este mes se observó una reducción significativa del curtailment de energía renovable en el sistema eléctrico.

Los principales factores del curtailment son cuatro: limitaciones de transmisión en zonas con alta concentración renovable, falta de almacenamiento energético a gran escala, necesidad de mayor flexibilidad operativa del sistema y crecimiento de la generación solar en horarios de baja demanda, dijo.

Consideró que el siguiente paso debe ser la expansión de redes de transmisión, incorporación de sistemas BESS (Battery Energy Storage Systems), incorporación de inversores Grid Forming, digitalización y automatización operativa y mayor flexibilidad del despacho eléctrico.

Sobre el autor
Ubaldo Guzmán Molina

Ubaldo Guzmán Molina

Egresado en Comunicación Social por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Ha realizado numerosos cursos, entre ellos uno sobre Géneros Periodísticos, impartido por Miguel Ángel Bastenier en la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Alérgico al protagonismo y al exhibicionismo.
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