Del petróleo al plato: cómo la guerra en Medio Oriente impactará en la vida de los dominicanos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El economista Apolinar Veloz advirtió que la actual crisis en Medio Oriente, con episodios de violencia en países como Irán, Israel y Libia, tendrá repercusiones directas en la economía dominicana, especialmente en los costos de la energía y la producción agrícola.

Durante su participación en el programa Uno más Uno de Teleantillas, Veloz explicó que el aumento en los precios del petróleo ya se refleja en el mercado internacional y afectará de manera transversal a la economía nacional.

Recordó que cerca del 60% de la energía eléctrica en el país se genera a partir del petróleo, lo que incrementará los costos de las empresas y, en consecuencia, los precios al consumidor.

El especialista también alertó sobre un segundo impacto: el encarecimiento de los fertilizantes.

Señaló que recientes bombardeos a plantas productoras han reducido la oferta y disparado los precios de insumos como la urea, que pasó de 487 pesos a 700 pesos en pocas semanas. “Esto golpea directamente la agricultura familiar y encarece los alimentos, afectando sobre todo a la población más pobre”, puntualizó.

#ENVIVO Uno Más Uno | Teleantillas 19/03/2026

Veloz subrayó que el alza en energía y fertilizantes tendrá un efecto combinado en los costos de producción agrícola, lo que se traducirá en un incremento de los precios de los alimentos básicos y una presión adicional sobre la inflación.

Consultado sobre posibles medidas para contrarrestar la situación, reconoció que las opciones son limitadas, aunque sugirió que el país debe apostar a adelantos tecnológicos en el sector agrícola que reduzcan la dependencia de insumos tradicionales.

El economista concluyó que estos factores no solo impactarán el bolsillo de las familias, sino también el crecimiento macroeconómico del país, al disminuir la demanda y encarecer la producción.