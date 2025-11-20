Pide coordinación para transición exige ley residuos

Publicado por Amarilis Castro Creado: Actualizado:

La transición hacia materiales más limpios requiere coordinación entre industria, autoridades y ciudadanía, por eso es necesaria una reglamentación clara de la Ley 225-20, además de la creación de incentivos y el fomento de la educación ciudadana

Así lo plantearon representes de la Asociación Dominicana de la Industria de Plástico (Adiplast) y el presidente de la Cámara Ambiental del Plástico de Colombia, Cristian Halaby, durante un conversatorio técnico, donde se analizaron los criterios aplicables a los materiales que permanecerán en el mercado tras las disposiciones de la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos de la República Dominicana,

Circe Almánzar, asesora y consultora empresarial, afirmó que el foam biodegradable certificado “se descompone de forma natural sin generar microplásticos y cumple con los estándares técnicos establecidos por la Ley 225-20”.

Recordó que la Ley 225-20 no prohíbe el uso de plástico, sino que exige que sea biodegradable, reciclable o reutilizable.

Indicó que el foam certificado continúa permitido y que su incorporación en el mercado está sujeta a auditorías y certificaciones técnicas que garanticen su desempeño ambiental.

De su lado, Halaby explicó que los aditivos biodegradables de nueva generación permiten que microorganismos descompongan el plástico capa por capa, sin fragmentarlo ni producir residuos tóxicos.

Señaló que esta tecnología corrige fallas de métodos antiguos que sí generaban microplásticos.