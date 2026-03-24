Piden abordar con sectores choque externo

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Representantes del sector empresarial valoraron las medidas anunciadas por el Gobierno para mitigar el impacto del alza del petróleo, aunque coincidieron en la necesidad de complementarlas con acciones adicionales y un seguimiento permanente del entorno internacional mediante una coordinación público privada.

Las entidades urgieron la creación de una mesa de trabajo y diálogo entre el Gobierno y el sector privado para dar seguimiento a las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán. Consideraron que este espacio permitiría monitorear los precios de materias primas y costos de producción, como energía, fletes y transporte.

Al respecto opinaron por separado el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), la Asociación de Industrias (AIRD) y la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera (Aneih).

El Conep indicó al HOY que resulta fundamental dar seguimiento cercano a la evolución del entorno externo y anticipar sus posibles implicaciones para el país. Señaló que el entorno actual de mayor incertidumbre, exige prudencia, capacidad de adaptación y decisiones oportunas.

El Conep expuso que desde el sector privado se continúa priorizando la eficiencia operativa, la continuidad de las operaciones y la evaluación constante de escenarios, a fin de contribuir a la estabilidad y al desempeño de la actividad económica.

El presidente de Aneih, Ángelo Viro, afirmó que las primeras medidas adoptadas son positivas, pero planteó que deben ir acompañadas de una revisión del gasto público y acciones de ahorro. Indicó que es necesario identificar áreas donde se pueda reducir el gasto, como la publicidad y algunas obras, y adoptar medidas cautelares mientras se determina la duración del choque externo.

Señaló que si el choque externo se prolonga, será necesario aplicar más decisiones adicionales para evitar presiones inflacionarias, con subsidios focalizados en gasoil, fertilizantes, transporte y energía, debido a su impacto en los costos productivos y en los precios de los alimentos.

Viro también planteó que el sector privado debe adoptar mecanismos de ahorro energético y, cuando sea posible, implementar esquemas de teletrabajo de manera parcial. No obstante, explicó que esta modalidad no es aplicable a todas las actividades, especialmente en el sector industrial.

En ese sentido, el vicepresidente ejecutivo de la AIRD, Mario Pujols, hizo un llamado a las industrias a fomentar el trabajo remoto. “Reconocemos que el trabajo remoto es un modelo que puede implementarse cuando sea posible, siempre que la actividad productiva lo permitan”, indicó.

Además, agregó que la AIRD busca trabajar de manera articulada con las autoridades y los distintos sectores productivos en la búsqueda de soluciones que contribuyan a preservar la estabilidad económica.