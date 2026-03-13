Lo que piden los comerciantes al Gobierno ante el alza del petróleo

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El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, instó al Gobierno a mantener y reforzar los subsidios a los combustibles, como una medida para amortiguar el impacto que podría tener el alza del petróleo en la economía dominicana, en medio de las tensiones y conflictos en Medio Oriente.

“Obviamente no lo pueden mantener durante un año, pero si la guerra se termina en cuatro semanas, entendemos que por lo menos por cuatro semanas no debería incrementarse el precio de los combustibles, porque recuérdense que tienen una formulita que es a partir de los 90 dólares el barril de petróleo. Entonces, como estamos todavía por debajo de 90, entiendo que no es necesario en estos momentos impactar el costo del gasoil ni la gasolina, aunque el ministro de Industria y Comercio ayer (el miércoles) dijo que estábamos hablando de que en dos semanas van 1,700 millones de pesos, pero no es de incremento, será de lo que ha tenido que compensar”, manifestó.

Asimismo, García recomendó al Estado mantener los programas de subsidios sociales a través de la tarjeta Supérate. “Inclusive si se complica la situación, que en vez de 1,700 se podría llevar a que fuera a 2,000 pesos, para que cualquier impacto que exista en la inflación motivado por la prima del dólar, los fletes y los combustibles, la población de menos recursos pueda sentirse amortiguada con un incremento de 300 pesos en la tarjeta Supérate”, dijo.

El comerciante recordó que el presupuesto dominicano fue formulado tomando como base un precio de 60 dólares por barril, por lo que cualquier incremento significativo representa una presión adicional para las finanzas públicas.

García advirtió, además, que el petróleo no es el único factor que presiona los precios, sino también el aumento en los costos del transporte marítimo y la subida del dólar.

“Está el efecto que podría causar, si la guerra continúa por un tiempo largo, más grande, más extendido, en lo que son los costos de producción de los productos agrícolas, no solamente en República Dominicana, sino en el mundo entero, porque el 33 % del fosfato que se utiliza para los abonos procede precisamente de ese grupito de países que están en el Estrecho de Ormuz. Es decir, que hay que poner ojo, porque no solamente combustible, sino también alimentación a través de la agropecuaria”, agregó.

Las declaraciones del presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) fueron ofrecidas este jueves durante una entrevista en el programa El Despertador.