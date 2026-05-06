El plan del Gobierno para enfrentar alza del petróleo sin subir impuestos

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, explicó que el gobierno trabaja en un plan para enfrentar los choques externos , como el alza del petróleo, sin recurrir a aumentos de impuestos.

La estrategia combina la focalización de subsidios hacia los sectores más vulnerables y el impulso de una minería responsable que aporte ingresos fiscales sostenibles.

Díaz señaló en el programa Hoy Mismo de Color Visión que los subsidios generalizados están siendo desmontados para dar paso a apoyos directos al transporte masivo y a hogares de bajos ingresos, lo que permitirá reducir el déficit fiscal.

Al mismo tiempo, destacó que empresas como Barrick ya generan cientos de millones de dólares en contribuciones y que la minería puede convertirse en un pilar para mantener la inversión pública.

El funcionario subrayó que el Banco Central mantiene reservas internacionales por más de 16,000 millones de dólares, lo que garantiza estabilidad cambiaria y confianza de los inversionistas. Con estas medidas, el gobierno proyecta un crecimiento económico cercano al 4% en 2026, siempre que se mantenga la inversión pública y la llegada de capital extranjero.