Plan para recortar la jornada laboral en RD: qué se ha anunciado oficialmente y cómo afectaría a salarios y empleo

La reducción de la jornada laboral, que antes parecía una aspiración lejana, comienza a convertirse en una realidad en la República Dominicana. El ministro de Trabajo, Eddy Olivares, destacó que este cambio responde tanto a necesidades económicas como a la búsqueda de mayor eficiencia en los espacios de empleo.

“Lo que era impensable ahora es una realidad: serán los patrones quienes deseen reducir las horas de trabajo de sus empleados porque les reduce costos”, afirmó Olivares, en el programa Entre Periodistas de Telesistema canal 11 subrayando que la iniciativa no surge únicamente de la presión sindical, sino también de la lógica empresarial.

Precisó que con el plan piloto estarían involucrados todos los sectores, desde zona francas hasta turismo.

El funcionario explicó que la productividad real dentro de las empresas es un factor clave.

Asimismo, el ministro enfatizó el impacto social de la medida: “La reducción de horas no solo favorece a los trabajadores, también contribuye a un mejor equilibrio entre vida personal y laboral”.

Finalmente, Olivares señaló que este giro coloca a los empleadores en una posición inédita: “Por primera vez, los patrones están promoviendo jornadas más cortas, y eso marca un cambio histórico en la relación laboral”.