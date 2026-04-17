Planificación es clave para desarrollo de energía renovable

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

El crecimiento de la generación de energías renovables en la República Dominicana debe ir acompañado de una adecuada planificación y del fortalecimiento de la infraestructura eléctrica, afirmó el consultor en energías renovables Miguel Ángel Campo.

Explicó que uno de los principales errores que han enfrentado países como España es desarrollar capacidad de generación sin contar con redes de transmisión suficientes para distribuir la energía hacia los centros de consumo.

“Una cosa es la generación y otra cosa es la distribución. Es necesario mejorar la infraestructura del país”, indicó durante una entrevista al HOY.

Señaló que en el caso dominicano gran parte de la generación renovable se concentra en el sur, mientras que la demanda se ubica principalmente en Santo Domingo, Santiago y polos turísticos como Punta Cana, lo que hace necesario reforzar el sistema de transmisión.

Campo advirtió que sin una planificación estratégica se corre el riesgo de instalar proyectos en zonas donde la red no puede absorber ni transportar la energía generada.

Indicó que esta situación no es exclusiva del país, ya que en Europa también se han registrado desbalances entre generación y distribución.

El especialista subrayó que otra lección clave es la necesidad de mantener una matriz energética diversificada. Explicó que, aunque España ha logrado que más del 50% de su generación provenga de fuentes renovables, todavía depende de combustibles fósiles para garantizar la estabilidad del sistema.

El consultor también llamó a fortalecer la regulación en la generación distribuida, especialmente en sistemas solares residenciales. Advirtió que el crecimiento desordenado de estas instalaciones puede generar inestabilidad en la red si no existe control sobre la energía que se inyecta.