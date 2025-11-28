Las plazas comerciales de viven un Black Friday de gran dinamismo

Publicado por Mayelin Acosta Guzmán Creado: Actualizado:

Las principales plazas comerciales de República Dominicana registran este viernes un notable dinamismo con motivo del Black Friday, un día de ofertas que ya se ha convertido en una tradición nacional para consumidores y comercios.

Desde las primeras horas del día, los centros comerciales reciben una masiva afluencia de visitantes interesados en aprovechar descuentos que, en algunos casos, alcanzaron hasta el 70% en productos de alta demanda.

Durante un recorrido realizado por Agora Mall y Galería 360, se pudo observar un ambiente vibrante y una actividad comercial incesante. Los artículos más buscados se concentraron en las categorías de ropa, zapatos, joyería, cosméticos y electrodomésticos.

Además, las plazas comerciales ofrecen regalos y premios adicionales por consumos a sus dientes. Tal es el caso, de Galería 360, su gerente de mercadeo, Rosanna Encarnacion explicó que regalan bonos de 500 pesos para aplicar en compras al consumidor RD$2,000, la redención de los mismo es instantánea al pagar en caja.

Mientras, Miguel Duluc Bonilla, subgerente de mercadeo de Agora Mall indicó que regalan bonos de compra de CCN de RD$500 y RD$1,000 al presentar facturas combinadas o solas de las tiendas participantes de compras dese RD$6,000, también ofrecen regalos de productos de belleza o kits escolares por compras desde RD$5,000, en algunos establecimientos.

Familias, jóvenes y compradores habituales llenan los pasillos de ambas plazas, que reforzaron su seguridad, personal operativo y estrategias de organización para garantizar una experiencia fluida ante el incremento del flujo de clientes característico de esta fecha.

A la fiebre del Black Friday se sumaron con fuerza grandes cadenas comerciales como Tiendas Corripio, Plaza Lama, Supermercado Nacional, La Sirena, Jumbo, Almacenes Unidos y Listo Ferretería. Estas establecieron descuentos especiales en múltiples líneas de productos, lo que amplió significativamente las opciones para quienes buscaban aprovechar la jornada. En el ámbito de las telecomunicaciones, compañías como Altice y Claro ofrecieron ofertas agresivas en equipos móviles, planes y servicios complementarios, atrayendo a clientes interesados en renovar dispositivos o mejorar sus paquetes de conexión.

El dinamismo comercial no solo se vio impulsado por las ofertas directas de las tiendas, sino también por las promociones bancarias que acompañaron la jornada. Entidades como Banreservas, Banco Popular, BHD, Banco Santa Cruz y Scotiabank ofrecen a sus clientes atractivas devoluciones que oscilaron entre el 15% y el 25% por compras realizadas entre el viernes y el domingo, un incentivo que motiva aún más el consumo y la participación de los compradores.