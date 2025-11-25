Ponen en ejecución "Verifica CGR"

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Contraloría General de la República (CGR) anunció la puesta en funcionamiento de "Verifica CGR", un nuevo servicio de consulta ciudadana que permitirá a los proveedores del Estado verificar en tiempo real el estatus de sus libramientos, pagos directos y contratos dentro del proceso de revisión de la institución.

El anuncio lo hizo el contralor general de la República, Félix Santana García, durante la conferencia "El Contador Público Autorizado frente a los nuevos desafíos del control interno en la gestión pública", que dictó en la provincia San Juan, como parte de una jornada educativa del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana (ICPARD).

"Verifica CGR marca un avance significativo en materia de transparencia, ya que el proveedor podrá monitorear cada etapa del proceso, incluyendo cuando un libramiento sea devuelto a la institución de origen para completar documentación". La nueva herramienta entró en funcionamiento ayer.