Popular es mejor banco en finanzas sostenibles

El Banco Popular recibió tres importantes reconocimientos internacionales por su liderazgo en finanzas sostenibles en el país, destacando su rol pionero dentro del sistema financiero local para impulsar un modelo de desarrollo de bajo en emisiones de carbono y esté alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La revista Global Finance le otorgó por tercera vez seguido el premio a las Finanzas Sostenibles en la República Dominicana. El Foro de Energía Renovable del Caribe le concedió dos galardones.