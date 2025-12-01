Popular premia emprendimientos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular Dominicano premió diferentes emprendimientos innovadores y con impacto social, realizados por personas mayores de 60 años, en la primera edición de Impúlsate Silver, un programa pionero en el país que apuesta por promover el talento senior y el emprendimiento intergeneracional.

Esta iniciativa, realizada en colaboración con ENLACES – Red de Inversionistas Ángeles, marca un hito en el ecosistema emprendedor del país, al ofrecer una plataforma exclusiva que visibiliza y apoya proyectos liderados por adultos mayores, impulsando ideas de negocio sostenibles, con valor social e impacto económico. La propuesta incluye una fase de formación intensiva, asesorías personalizadas y una premiación que reconoce la creatividad y la trayectoria de estos emprendedores senior.

La gran ganadora de la primera edición de Impúlsate Silver fue la señora Yvette Viñas, fundadora de Love Pop Paletas Artesanales, un proyecto enfocado en la elaboración de paletas naturales, bajas en azúcar y libres de aditivos. Su compromiso con la salud y el respeto al medio ambiente la hizo merecedora del primer lugar, con un premio de RD$1.5 millones.

En la categoría Impacto Social, se reconoció a la señora Rosanna Gerónimo, con su Centro de Intervención Terapéutica CENIT, que ofrece servicios de neuroeducación y terapia del habla a niños, con un enfoque humano y profesional. Ubicado en Bávaro, este centro es el único que ofrece servicios especializados de neuroeducación y terapia del habla en toda la zona. En la categoría Innovación, la distinción se otorgó a la señora Carmen Soto, creadora de Huit, un taller artesanal de tocados personalizados para novias y quinceañeras.