Crecimiento del leasing en el Banco Popular: ¿qué sectores lo impulsan?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Popular Dominicano informó que, durante el período comprendido entre 2019 y 2025, experimentó una expansión significativa en su producto de leasing, al triplicar la cartera total desde los RD$5,620 millones a inicios de 2019 hasta los RD$21,008 millones al cierre de octubre de 2025, lo que representa un crecimiento interanual promedio de 21.28%, manteniendo el liderazgo histórico del banco en este producto financiero.

Los sectores de transporte, logística de carga, construcción e industria agrupan los mayores volúmenes del uso del leasing financiero, tanto en número de contratos como en recursos desembolsados.

Ventajas del Leasing Popular

Esta evolución confirma que el Leasing Popular no solo constituye una herramienta preferida para acceder a vehículos, sino también una solución para empresas que requieren contar con activos productivos, como maquinaria, tecnología o infraestructura, sin afectar su liquidez operativa.

Además, este arrendamiento financiero beneficia a los clientes, ya que pueden compensar el ITBIS inicial de compra de forma mensual y obtener mayores ahorros fiscales durante la vigencia del leasing.

Sectores más dinámicos en leasing

En particular, el sector con mayor dinamismo y aceptación del Leasing Popular ha sido el de transporte, que abarca principalmente vehículos ligeros. Esta categoría ha registrado desde 2019 a la fecha un total de 2,116 contratos por un valor de RD$8,135 millones.

A continuación, se encuentra el sector de logística y transporte de carga, compuesto por vehículos pesados utilizados en distribución, importación y exportación de mercancías. Esta categoría ha firmado 843 contratos en ese período, que totalizan RD$6,238 millones.

Por otro lado, el sector de construcción ocupa el tercer lugar, con un total de 229 contratos destinados a equipos de construcción, que representan un desembolso de RD$2,292 millones en el período. Le sigue la industria, con 166 contratos por un valor de RD$1,969 millones.

Finalmente, en cuanto a edificaciones, se registraron operaciones por un valor conjunto de RD$5,901 millones. Un uso particular del leasing inmobiliario es el que se destina a la adquisición de terrenos y sus mejoras, logrando como parte de sus ventajas, un reintegro del flujo de caja por el valor invertido en dicho activo y un retorno más acelerado de la depreciación del bien.