Pragma Capital presenta oportunidades de inversión en el Dominican House Fest en Nueva York

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Nueva York. Con el objetivo de acercar oportunidades de inversión seguras y estructuradas a los dominicanos residentes en Estados Unidos, la empresa Pragma Capital anuncia su participación en el Dominican House Fest, evento que reúne en Manhattan a desarrolladores, inversionistas y miembros de la diáspora interesados en adquirir propiedades en la República Dominicana.

Durante la feria, la firma presentará parte de su portafolio inmobiliario, enfocado principalmente en el desarrollo de solares organizados y proyectos residenciales en zonas de crecimiento como Santo Domingo Este y La Vega. Estas propuestas responden al creciente interés de dominicanos en el exterior por invertir en su país de origen, ya sea con fines patrimoniales, familiares o de retorno.

Como parte de su participación, el ingeniero Julio Cabrera, presidente de la empresa, liderará el conversatorio “Invertir en RD: oportunidades inmobiliarias con visión estratégica”, donde serán abordados aspectos clave para quienes desean adquirir propiedades desde el extranjero, incluyendo seguridad jurídica, procesos de compra a distancia y planificación a largo plazo. La charla será moderada por la comunicadora y experta en derecho inmobiliario Massiel Taveras, quien explicará de forma práctica los mecanismos disponibles para realizar este tipo de inversiones con respaldo legal.

El encuentro busca orientar a los asistentes sobre cómo realizar una inversión inmobiliaria de manera segura, en un contexto donde cada vez más dominicanos en el exterior buscan alternativas para fortalecer su patrimonio en el país.

Pragma Capital presenta oportunidades de inversión inmobiliaria para la diáspora en el Dominican House Fest

La participación de Pragma Capital se enmarca en una tendencia creciente de vinculación entre la diáspora y el mercado inmobiliario dominicano, impulsada por la confianza en el desarrollo económico del país y las facilidades actuales para invertir de forma remota.

El Dominican House Fest, se celebra del 17 al 19 de abril en el Radio Hotel , de Manhattan. El evento se consolida como un espacio de conexión entre oportunidades de inversión y la comunidad dominicana en el exterior, promoviendo decisiones informadas y sostenibles a largo plazo.