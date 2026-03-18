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Precio es uno de los motores del consumo en AL
El 73% de los consumidores afirma que el precio se volvió más importante en comparación con el año anterior
El precio se consolidó como uno de los principales motores del consumo en América Latina en 2025. De acuerdo con un estudio de la consultora global SKIM, el 73% de los consumidores afirma que el precio se volvió más importante en comparación con el 2024, mientras que el 67% señala un aumento en la relevancia de las promociones.
El estudio también muestra que el 57% de los consumidores cambia su decisión de compra en el punto de venta al encontrarse con promociones, lo que evidencia el creciente papel de las estrategias de precio y promoción en la conversión final. Además, el 69% afirma estar dispuesto a comprar productos que no tenía previstos al enfrentarse a ofertas atractivas.
Los resultados reflejan un consumidor más cauteloso. Según la investigación, el 62% de los encuestados postergó compras en los últimos 12 meses, en un contexto de incertidumbre económica y mayor control del gasto.
A pesar de este comportamiento más racional, la marca sigue siendo un factor relevante. Para el 73% de los consumidores, aspectos como la calidad, los beneficios y las experiencias previas continúan influyendo en la elección. En lugar de abandonar sus marcas preferidas, los shoppers buscan alternativas para concretar la compra, como esperar promociones, comparar precios entre tiendas o elegir presentaciones de mayor tamaño.
“El consumidor latinoamericano se ha vuelto más pragmático”, afirma Luciana Ignez, directora LATAM de Revenue Management de SKIM.