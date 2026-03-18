Precio es uno de los motores del consumo en AL

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El precio se consolidó como uno de los principales motores del consumo en América Latina en 2025. De acuerdo con un estudio de la consultora global SKIM, el 73% de los consumidores afirma que el precio se volvió más importante en comparación con el 2024, mientras que el 67% señala un aumento en la relevancia de las promociones.

El estudio también muestra que el 57% de los consumidores cambia su decisión de compra en el punto de venta al encontrarse con promociones, lo que evidencia el creciente papel de las estrategias de precio y promoción en la conversión final. Además, el 69% afirma estar dispuesto a comprar productos que no tenía previstos al enfrentarse a ofertas atractivas.

Los resultados reflejan un consumidor más cauteloso. Según la investigación, el 62% de los encuestados postergó compras en los últimos 12 meses, en un contexto de incertidumbre económica y mayor control del gasto.

A pesar de este comportamiento más racional, la marca sigue siendo un factor relevante. Para el 73% de los consumidores, aspectos como la calidad, los beneficios y las experiencias previas continúan influyendo en la elección. En lugar de abandonar sus marcas preferidas, los shoppers buscan alternativas para concretar la compra, como esperar promociones, comparar precios entre tiendas o elegir presentaciones de mayor tamaño.

“El consumidor latinoamericano se ha vuelto más pragmático”, afirma Luciana Ignez, directora LATAM de Revenue Management de SKIM.