Precio oro equilibraría alza crudo, según Banco Central

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Banco Central plantea que el comportamiento del precio del oro puede convertirse en un factor de equilibrio para la economía dominicana frente a eventuales aumentos en el precio internacional del petróleo.

En su escenario base para 2026, la entidad monetaria proyecta que la cuenta corriente local registraría un déficit equivalente al 1.1 % del producto interno bruto (PIB). Esta estimación parte de un supuesto de US$60 por barril de petróleo y un precio promedio del oro de US$4,450 por onza troy.

El organismo advierte, sin embargo, que la economía dominicana es altamente sensible a las variaciones del petróleo. Según sus cálculos, cada aumento de US$1 en el precio del crudo incrementa la factura petrolera del país en unos US$63.4 millones. En un escenario donde el petróleo promedie US$10 por encima de lo previsto, el gasto adicional rondaría los US$634 millones, elevando el déficit externo en aproximadamente 0.48 % del PIB.

Ante ese escenario, el Banco Central señala que el comportamiento del oro podría compensar ese impacto externo. Sus estimaciones indican que un incremento de US$95.5 en el precio del oro por onza sería suficiente para neutralizar el efecto de un dólar adicional en el precio del petróleo sobre la cuenta corriente.

De mantenerse ese comportamiento, un precio promedio del oro cercano a US$5,405 por onza troy permitiría mantener sin cambios la proyección de déficit externo en 1.1 % del PIB para 2026, incluso en un escenario de mayores costos energéticos.

El comportamiento reciente del sector ya comienza a reflejarse con fuerza en las finanzas públicas.

Datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) indican que solo en enero de 2026 los ingresos por concepto de impuestos a la minería alcanzaron RD$11,006.7 millones, lo que representa un aumento de 97 % respecto a enero de 2025.