El precio del petróleo WTI sube por tensiones entre EE. UU. e Irán en el estrecho de Ormuz

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El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) subió este lunes un 4,39 %, hasta los 106,42 dólares el barril, tras una jornada marcada por la escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán en el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en EE. UU., sumaban 4,48 dólares respecto al cierre anterior.

Sube el precio del WTI

El precio del crudo vivió una jornada al alza por las nuevas tensiones entre EE. UU. e Irán, después de que el presidente Donald Trump anunciara una operación para facilitar el tránsito de buques atrapados en el estrecho de Ormuz.

Washington y Teherán difundieron informaciones contradictorias sobre un supuesto ataque iraní contra un buque estadounidense que intentaba romper el bloqueo del estrecho, iniciado por Irán en represalia por los ataques de EE.UU. e Israel contra su país.

Choque entre EE. UU. e Irán

La agencia Fars, vinculada a la Guardia Revolucionaria, informó este lunes de un ataque en el que dos misiles alcanzaron un buque estadounidense que intentaba atravesar la estratégica vía, de acuerdo con fuentes locales.

Sin embargo, el Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE. UU. desmintió esta información.

Además, el mando militar aseguró que facilitó el paso de dos buques mercantes con bandera estadounidense por el estrecho de Ormuz, lo que calificó como un «primer paso» de la misión anunciada por Trump, y que destruyó seis lanchas rápidas iraníes que intentaron evitarlo.

Trump, por su parte, amenazó este lunes con «borrar de la faz de la Tierra» a Irán si la República Islámica ataca a barcos estadounidenses en el estrecho de Ormuz o en el golfo Pérsico.

Proyecto Libertad

La operación, bautizada por el mandatario como ‘Proyecto Libertad‘, comenzó este lunes y movilizará más de 100 aeronaves, destructores, drones y 15.000 militares, con lo que busca facilitar el tránsito de las embarcaciones atrapadas en el estrecho de Ormuz por el bloqueo iraní, según Estados Unidos.