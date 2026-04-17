Este es el precio tope en que se debe vender el pollo en República Dominicana

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El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC), Iván García, informó que el pollo al detalle debe venderse a 70 pesos la libra, advirtiendo que cualquier precio por encima de ese monto constituye especulación por parte de algunos comerciantes.

García ofreció estas declaraciones tras una reunión sostenida con el presidente de la República, en la que aseguró que el comercio cuenta con inventarios suficientes de productos de consumo masivo en todo el país.

"Los precios están a los mismos niveles del año 2025 e incluso algunos han bajado como el precio del pollo, que esta semana bajó 10 pesos el precio del pollo en granja y que el consumidor no puede temer a ningún incremento de precios, ni de arroz, ni de azúcar, ni de habichuelas, ni de papas, porque hay suficiente abasto y con excelentes precios", dijo.

El dirigente comercial enfatizó en que "el sector arrocero, que en días anteriores quisieron hablar que la ruta iba a subir 100 pesos, 200 pesos el saco, es imposible que se incremente ese precio porque el gobierno con el programa de pictoración le está facilitando 12 mil millones de pesos, una tasa preferencial, y le pagan también lo que es el almacenaje de toda la cosecha de arroz de primavera."

Comerciantes habla sobre el precio del pollo

En cuanto al apoyo al campo, indicó que ya se han entregado 1,140 millones de pesos en subsidios para fertilizantes, lo que garantiza estabilidad en la producción agrícola y reduce cualquier temor de alzas en ese sector.

García también destacó que, a pesar de la inestabilidad en el mercado internacional, las materias primas han experimentado una baja en sus precios, lo que contribuye a mantener el equilibrio en el mercado local.

En relación con el pan, aseguró que el trigo mantiene el mismo costo que en el mismo período del año pasado, descartando incrementos en ese rubro.

"Aquí quisieron hablar también de un incremento del pan y el trigo tiene el mismo precio que tenía en este mismo mes del año 2025", dijo.

No obstante, reconoció que algunos productos sí han registrado alzas, como los artículos plásticos, cuyos precios han aumentado hasta en un 50%, lo que calificó como excesivo.