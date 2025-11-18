Preocupados por alza precios productos

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La Confederación del Comercio de Provisiones y Pymes de la República Dominicana (Confecomercio) expresó su preocupación por los aumentos de precios que vienen registrando productos básicos de la canasta familiar, que van desde un 5% hasta un 60%.

En tal sentido, Gilberto Luna, presidente de Confecomercio, indicó que la semana pasada el incremento en el precio del café molido fue de un 16%, el segundo aumento en los últimos meses. También el plátano en más de un 50%, llegando a venderse en algunos lugares del país a más de 45 pesos la unidad.

Igual con la yuca, un 60%, vendiéndose al consumidor a 40 pesos la libra.

Luna señaló que otros incrementos de precios que han ocurrido en los últimos días son los caldos de pollos un 25%, guandules en lata un 10%, cebolla un 15%, el arenque en un 5%.

Además, han registrado aumento de precios la papa y otros productos agrícolas.

Luna lamentó las autoridades de los ministerios de Industrias, Comercio y Mipymes y el Ministerio de Agricultura no actúen sobre el particular.

Dijo que los comerciantes organizados no son responsables de incrementos de precios, en virtud de que tienen que resignarse con pagar más caro los productos, cuando vienen las alzas de los mismos.